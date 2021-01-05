شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الاتحاد الليبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز مع الاتحاد الليبى فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الفريق السماوى حقق الفوز في مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك، ليقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ 32 مكرر، ويبدأ مشوار حصد اللقب، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

وتأهل فريق نادى الاتحاد الليبى لمواجهة نادى بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالى بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الإياب للدور التمهيدى الأول على استاد الأهلى والسلام، وسبق للاتحاد الليبى أن حقق الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: المهدى سليمان (شريف إكرامى) في حراسة المرمى، في الدفاع علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي – إيريك تراورى، وخط الهجوم: جون أنطوى.