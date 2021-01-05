شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمباراة النجم الساحلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمباراة النجم الساحلى التونسى، والتى تجمع الفريقين مساء غد الأربعاء في إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى ذئاب الجبل التعادل بأى نتيجة إيجابية فى تونس لاجتياز هذا الدور.

وتخلف عماد النحاس المدير الفني للفريق، وعلاء عبد الغنى المدرب العام، عن السفر إلى تونس برفقة البعثة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا مع 5 لاعبين آخرين، عقب المسحة الطبية التى خضعا لها مع باقى الفريق قبل السفر.

ويقود مران المقاولون الرباعي رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس، نظرا لغياب عماد النحاس المصاب بكورونا، ومن المقرر أن يحضر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى المران الختامي على أن يجتمع مع لاعبى الفريق قبل المران لتحفيزهم على بذل أقصى جهد والالتزام بالتعليمات خلال مباراة الأربعاء.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي اخصائي التأهيل و23 لاعبًا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكرى وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكرى.