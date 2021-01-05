كلوب يسخر من مانشستر يونايتد بسبب ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استيائه من القرارات التحكيمية في مواجهة ساوثهامبتون التي خسرها 0-1، مشيرا إلى أنه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة: "كان يجب أن يحصل ساديو ماني على ركلة جزاء في المباراة، وكانت هناك لمسة يد أيضا داخل المنطقة تم التغاضي عن احتسابها ركلة جزاء".

وأضاف: "إذا قال أي شخص أن ساديو ماني غطاس فستكون هذه أكبر مزحة في العالم، ستحصل الفرق الأخرى على ركلة جزاء في هذه الحالات، هل يمكن لأحد أن يشرح لي ذلك".

وأوضح: "بدا الأمر لي أنها كانت ركلة جزاي واضحة، استدرت للحكم الرابع وسألته عما إذا كان سيتم فمراجعتها عبر تقنية الفيديو، فقال لي (لقد تحققنا منها بالفعل، لا يوجد ضربة جزاء)".

وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عن ذلك، لكننا لا نختلق الأعذار للأداء، ولكن كان من الممكن أن نحصل على نقطة إذا كانت القرارات التحكيمية صحيحة".

وشدد: "الآن علينا أن نظهر رد فعل".

وأتم قائلا: "سمعت أن مانشستر يونايتد حصل على ركلات جزاء في غضون عامين أكثر مما حصلت عليه منذ خمس سنوات ونصف لي مع ليفربول، ليس لدي فكرة كيف يمكن أن يحدث ذلك".

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد الذي لديه مباراة مؤجلة، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.