مذيعة قناة الأهلي تفتح النار على الحكام بسبب تقنية الفيديو بعد أزمة لقاء الزمالك وإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت سهام صالح ، المذيعة بقناة الأهلي ، استغرابها من تصرفات بعض الحكام في التعامل مع تقنية الفيديو.

وقالت سهام صالح عبر برنامج "البيت الكبير" بقناة الأهلي:" بدأنا منذ انطلاق الموسم أزمات تحكيمية غير مبشرة ، وهناك سوء استخدام لتقنية الفيديو.. اللجنة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني نجحت

في تطبيق هذه التقنية لأول مرة في تاريخ الدوري المصري ".

وأضافت: " الأزمة أن الحكام حالياً لديهم حالة كسل في الذهاب لجهاز تقنية الفيديو لتقييم اللعبة وهو ما حدث في لقاء الزمالك وإنبي بالدوري بدليل أن الحكم محمد الصباحي رفض

الذهاب لمشاهدة لعبة مشكوك في صحتها لإنبي وضربة جزاء احتسبها للزمالك".

وتابعت:" لا أعلم لماذا يضع مسؤولو اتحاد الكرة "أذن من طين وآخرى من عجين" تجاه أزمات التحكيم؟ وبدلاً من إصلاحها يفكرون في إلغاء تقنية الفيديو.. وبدلاً من مواجهة الأخطاء يتم البحث عن أزمات جديدة".

وأشارت إلى أن غياب التحكيم المصري عن المحافل الدولية وآخرها بطولة كأس العالم للأندية يدل على هذا التراجع الكبير.