الفيفا يعلن عن حكام بطولة كأس العالم للأندية في قطر

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2020 المقررة في قطر بين الأول و11 فبراير المقبل.

وتضم القائمة سبعة حكام و12 حكمًا مساعدًا لمواجهات البطولة، التي تقام في الدوحة للمرة الثانية، إلى جانب سبعة حكام لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار، الحكم القطري خميس المري، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله ومحمد الحمادي وحسن المهري.

وجاء تعيين الثلاثي النسوي بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا، استمرارًا للتوجه الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 عامًا بالبرازيل 2019.

وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، عبر موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين أنه في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19-، سيوفر الفيفا والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

وستجرى قرعة المواجهات المباشرة بين الأندية المشاركة بمدينة زيوريخ يوم يناير الجاري.

وتنطلق كأس العالم للأندية (قطر 2020) في الأول من فبراير المقبل في استاد أحمد بن علي الذي جرى الإعلان عن جاهزيته الشهر الماضي، بينما يستضيف استاد المدينة التعليمية المباراة النهائية للبطولة في 11 من فبراير، كما يستضيف استاد خليفة الدولي مباريات في البطولة، وهو الاستاد الذي شهد نهائي النسخة الماضية من كأس العالم للأندية.