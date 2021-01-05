فالنسيا يفشل في الفوز مجدداً ويتعادل مع قادش 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل فالنسيا أداءه المتراجع وتعادل على أرضه أمام قادش بهدف لكل منهما الاثنين في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب ميستايا معقل فالنسيا وتقدم أنطوني لوزانو لقادش في الدقيقة 58 ثم تعادل ماكسيميليانو غوميز لفالنسيا في الدقيقة 79.



ورفع قادش رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر فيما أصبح رصيد فالنسيا 16 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة وحيدة فقط عن أول مراكز الهبوط.



ومنذ أن فاز فالنسيا على ريال مدريد في المرحلة التاسعة بأربعة أهداف مقابل هدف، فشل الفريق الملقب بالخفافيش في تحقيق أي فوز بعد ذلك في 8 مباريات متتالية.