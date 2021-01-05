شكرا لقرائتكم خبر عن حماده الروبى: الشعب المصرى مهتم بمونديال اليد والفراعنة طريقهم سهل لدور الـ8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة الروبى، مدرب حراس مرمى فريق يد الزمالك، أن هناك اهتماما كبيرا للشعب المصرى بكرة اليد، وشعر بذلك منذ عام 1991، عندما رأى الجماهير أن اللاعبين يقاتلون من أجل رفعة علم مصر خلال بطولة كأس العالم، ثم هزيمة بطل العالم السابق رومانيا على يد الفراعنة فى بطولة العالم لكرة اليد للرجال 1995 التى أقيمت فى آيسلندا، وقد فازت مصر بالمرتبة الثانية فى كأس أفريقيا بعد تعادلها مع الجزائر وخلفها تونس.

وأوضح حمادة الروبى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المجموعة التى يقع بها منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة العالم 2021 تمكنه من التأهل لدور الـ8 بسهولة، ويترقب محبى وعشاق كرة اليد منافسات بطولة كأس العالم 2021 المقرر لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير المقبل، خاصة بعد إجراء قرعة البطولة واختيار مصر اللعب فى المجموعة السابعة بجانب منتخبات كل من: التشيك السويد وممثل أمريكا الجنوبية.

وينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد الأخير استعدادا للمونديال، وذلك بالصالة رقم "1" باستاد القاهرة، وهو الملعب الذى ستقام عليه مباريات الفراعنة المقرر انطلاقها 13 من الشهر الجارى بمواجهة تشيلى فى مباراة الافتتاح ضمن مباريات المجموعة السابعة التى تضم مصر وتشيلى والسويد والتشيك.

واستقر المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا على ضم 23 لاعبا للمعسكر، وتم استبعاد الرباعى المصاب عمر سامى ومصطفى خليل وأحمد خيرى ومصطفى بشير.

وجاءت القائمة على النحو التالى: كريم هنداوى وعصام الطيار وعبد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد مؤمن وأحمد سيسه.

ويستعد منتخبنا لمواجهتى اليابان وديا يومى الثلاثاء والخميس المقبلين.