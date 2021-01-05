شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار: 8 لاعبين لا يصلحون للعب فى صفوف الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أدهم السلحدار، المدير الفنى السابق للإسماعيلى، أن سبب معاناة الدراويش منذ فترة طويلة وسوء نتائجه فى الدورى، يرجع إلى سوء الإدارة.

وقال السلحدار، فى تصريحات لبرنامج " ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر، حل أزمات الإسماعيلى هى أننا "ندى العيش لخبازه"، بمعنى أن الحياة إدارة، وتغيير المدربين بهذا الشكل هو أمر خطأ، يجب أن تكون الرؤية واضحة من البداية فى اختيار المدرب الأفضل، وهو الذى يختار بنفسه اللاعبين.

وأضاف نجم الدراويش الأسبق، أبناء النادى من أحسن المدربين فى مصر، ما حدث أن الفريق كان يعانى من إخفاقات، وجاء كابتن محمود جاد وبعد فترة الإعداد جاءوا بالمدرب الصربى ميلودراج، وحدثت خلخلة، ثم رحل، وتوليت المسئولية، وبعد ذلك جاء محمد محسن أبو جريشة.

وتابع: لم تكن لدى أى صلاحيات سوى حب الكيان، عندما توليت المسئولية كان هذا أول تعامل لى مع الإدارة، ووضع طبيعى عندما تكون ابن النادى ويقولولك محتاجينك هتروح، لكن مكانش عندنا اختيارت فقط أمر واقع، ولاد النادى بيجوا على نفسهم كتير.

وأكد أن هناك مجموعة لا تقل عن 7 أو 8 لاعبين لا تصلح للعب فى الإسماعيلى حاليًا بين صفوف الفريق.

وختم السلحدار حديثه: أقبل بأن أكون مدربًا عامًا فى منتخب مصر مع مدرب كبير، وكذلك فى الإسماعيلى مع مدرب أجنبى، وأنا ضد المدرب الأجنبى، وأى لاعب لعب فى الإسماعيلى يصلح أن يدرب الفريق، والأفضل لتولى إدارة الاسماعيلى فنيا خلال الفترة الحالية هما أبو طالب أو العجوز.