شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى 110 أعوام على تأسيسه.. تعرف على تاريخ مقرات الزمالك × إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى نادى الزمالك بالذكرى الـ110 على تأسيسه، حيث نشر عبر حسابه بموقع تويتر "إنفوجراف" لتاريخ مقرات النادى على مدار تاريخيه منذ 1911، وانتقل النادى بين 4 مقرات ومنها منطقة الجزيرة وشارع 26 يوليو وكورنيش النيل بالعجوزة، حتى مقره الآن فى ميت عقبة بشارع جامعة الدول العربية.



نادى الزمالك عبر تويتر

وجاء في الإنفوجراف:



مقرات نادى الزمالك × إنفوجراف

1. أسس نادى الزمالك بتاريخ 5 يناير 1911 باسم نادى قصر النيل، وذلك لكون مقر النادى كان بمنطقة الجزيرة بجوار المكان الحالى لكوبرى قصر النيل وبالقرب من جامعة الدول العربية.

2. فى عام 1913 نُقل مقر النادى للمرة الأولى إلى شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد، ويشغل مكانه دار القضاء العالى.

3. نقل النادى مرة أخرى فى عام 1924 وهذه المرة إلى منطقة كورنيش النيل بالعجوزة ويشغل مكانه الآن مسرح البالون.

4. وفى عام 1959 انتقل للمرة الرابعة والأخيرة إلى موقعة الحالى بمنطقة ميت عقبة فى المهندسين على شارع جامعة الدول العربية.

على جانب آخر، يجهز نادى الزمالك، ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء تلك التى سيتم التعاقد معها، أو التى سترحل، من أجل دعم الفريق في المراكز التي يحتاج البرتغالى باتشيكو مدرب الأبيض لتدعيمها من أجل تحقيق الألقاب في 2021 .

ويسعى مسئولو الزمالك في تلبية طلبات البرتغالى فى الانتقالات المقبلة، ولكن الأزمة المالية التي يشهدها الزمالك قد تعوق الأبيض في الميركاتو وهو ما جعل باتشيكو يطلب رحيل 4 لاعبين في يناير أو استخدامهم لجلب الصفقات عن طريق بيعهم أو خروجهم للإعارة، وهم: مصطفى فتحى وكريم بامبو وحميد أحداد ومحمود عبد العزيز.