شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وسونيديب اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساءً باستاد السلام فى غياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المإلى آليو ديانج.

وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية، نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين، لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، ويرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا إلى توّج به ألفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بألفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.

وخاض الأهلى مراناً وحيداً أمس، الاثنين، استعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل الفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدورى واكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض ألفريق مراناً أمس وتحدث المدير ألفنى فى محاضرته مع لاعبى ألفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل ألفوز والصعود للأدوار التالية فى البطولة القارية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة عن مفاتيح اللعب أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وكهربا وأيمن اشرف وبدر بانون والحارس محمد الشنأوى وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادون للفريق بعد تعافيهم من فيروس "كورونا".

فى المقابل، قال محمد بشار المدير الفنى لفريق سونيديب أن بطل النيجر سيحاول تقديم مباراة قوية أمام الأهلى، موضحاً فى تصريحات صحفية له قبل وصول البعثة للقاهرة لخوض لقاء الليلة المرتقب أن الفوارق كبيرة للغاية بين فريقه وبين بطل أفريقيا لكنه سيحأول إثبات نفسه وتقديم عرض قوى رغم أن المهمة صعبة للغاية على فريقه خاصة بعد الخسارة فى النيجر بهدف نظيف.

ويدخل فريق الأهلى اختباراً أفريقياً مساء اليوم، الثلاثاء، عندما يلتقى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة والنصف مساءً بإستاد السلام فى غياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المإلى آليو ديانج.

وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات ألفنية الواضحة بين ألفريقين لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى ألفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية حيث يرغب موسيمانى ولاعبيه تقديم بداية قوية والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا إلى توّج به ألفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بألفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.

وخاض الأهلى مراناً وحيداً أمس ،الاثنين،إستعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل ألفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدورى وإكتفى ألفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض ألفريق مراناً أمس وتحدث المدير ألفنى فى محاضرته مع لاعبى ألفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل ألفوز والصعود للأدوار التالية فى البطولة القارية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة عن مفاتيح اللعب أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وكهربا وأيمن اشرف وبدر بانون والحارس محمد الشنأوى وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادون للفريق بعد تعافيهم من فيروس "كورونا".

فى المقابل، قال محمد بشار المدير ألفنى لفريق سونيديب أن بطل النيجر سيحأول تقديم مباراة قوية أمام الأهلى، موضحاً فى تصريحات صحفية له قبل وصول البعثة للقاهرة لخوض لقاء الليلة المرتقب أن ألفوارق كبيرة للغاية بين فريقه وبين بطل أفريقيا لكنه سيحأول إثبات نفسه وتقديم عرض قوى رغم أن المهمة صعبة للغاية على فريقه خاصة بعد الخسارة فى النيجر بهدف نظيف.