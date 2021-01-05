شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة سونار على السمانة تحسم مشاركة صالح جمعة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور فريد رضوان، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، عن خضوع صالح جمعة لاعب الفريق لأشعة سونار على عضلة السمانة اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي يوم الجمعة المقبل .

ويعاني صالح جمعة من شد في عضلة السمانة، تسبب في غيابه عن مباراتي بيراميدز وسموحة، في الجولتين الرابعة والخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية، على هامش مران فريقه الذي أقيم بالأمس، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض سيراميكا، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد مباراة سموحة التي أقيمت مساء السبت الماضي، على استاد الإسكندرية، بالجولة الخامسة للدوري، وانتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ المران بمحاضرة مطولة من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، ثم بعض تدريبات الإحماء مع البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال في النادي، وبعدها خاض اللاعبون بعض التدريبات التكتيكية والفنية.