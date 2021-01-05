شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الأجواء مثالية قبل لقاء النجم الساحلي ومنعنا التجمعات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، ورئيس بعثة ذئاب الجبل فى تونس، أن الأجواء بين اللاعبين فى معسكرهم المقام حاليًا بمدينة المنستير، مثالية.

وقال عادل، فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: ظروف المباراة صعبة بدون شك مع غياب عماد النحاس وعلاء عبد الغنى و5 لاعبين غير 4 إصابات، ولكن جميع أعضاء البعثة لديهم روح قتالية والتزام كامل لا توجد أى تجمعات.

وأضاف: المهندس محسن صلاح وعماد النحاس يتواصلان معنا باستمرار ومع هذه الروح سنعود بنتيجة إيجابية.

واختتم: السفير استقبلنا فور وصولنا والإقامة فى فندق محترم وأيضًا النجم استقبلنا بشكل لائق، وخضعنا للمسحة قبل ساعة ونتمنى أن تكون نتيجتها سلبية.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها عماد النحاس، مدرب المقاولون العرب، وعلاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق، إيجابية أيضا، ليتأكد غيابهما عن البعثة المتواجدة، حاليا فى تونس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى مباراة إياب دور الـ32 الأول بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت فى القاهرة بالتعادل السلبى.

وكان النحاس وعبد الغنى يأملان فى تحول المسحة إلى سلبية من أجل السفر صباح غد الثلاثاء إلى تونس للحاق بالفريق قبل المباراة المهمة، غير أن نتيجة المسحة حالت دون ذلك، حيث تخلف الثنائى عن البعثة بعدما أظهرت المسحة الطبية التى خضعا لها مع الفريق قبل السفر إصابتهما بكورونا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تدريبه الرئيسى على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعدادًا لمباراة النجم الساحلى التى ستقام غدًا الأربعاء، على نفس الملعب، فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.