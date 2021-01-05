شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مصطفى محمد مضغوط نفسيا وسددنا مستحقات ساسي باستثناء 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لم يتمرد على القلعة البيضاء أو يرفض حضور التدريبات. وقال، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر: مصطفى محمد لم ينقطع عن التدريبات، ولكن كان يعانى من آلام فى الظهر، وهو مضغوط نفسيا، ولكنه لم يتمرد أو ينقطع، وباتشيكو يرسى قواعد العدل بين كل اللاعبين، واللاعب المنتظم والجاهز هو من يشارك فى التشكيل الأساسى، وهذا ما حدث فى لقاء إنبى، ونجحوا فى حصد 3 نقاط مهمة جدا، وهذه بداية جيدة جدا للفريق بالدورى عكس انطلاقة الموسم الماضى، التى كلفت الفريق خسارة الدورى من الدور الأول.

أضاف: لا جديد فى موضوع فرجانى ساسى، ولكن الأمور تسير بشكل جيد، والنادى حوله المتأخرات بتاعته باستثناء 15% وهذا أمر موجود فى كل العقود.

واختتم: الأمور مستقرة؛ لأن النتائج جيدة، والإدارة الحالية حريصة على فتح كل الملفات والألعاب الأخرى أيضًا بها أزمات كثيرة ونسعى لسداد مستحقات اللاعبين، لأن اللعبات الأخرى تشكل قيمة بالنادى ومنذ أسبوع واحد فقط بدأت الإدارة تلتقى بكل الألعاب الأخرى لإنهاء المشاكل.

وخاض الثنائى مصطفى محمد ومحمود علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالى جايمى باتشيكو، عقب نهاية المران الجماعى الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدى الثنائى تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائى بشكل قوى وحصلا على إشادة المدير الفنى.

كما خاض لاعبو الفريق حصة تدريبية تكتيكية تحت إشراف جايمى باتشيكو ومدحت عبد الهادى المدرب العام، وذلك على هامش المران، وحرص الجهاز الفنى على تطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية والخططية، التى يسعى الجهاز لتطبيقها فى المباريات المقبلة.