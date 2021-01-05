شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي: عمار حمدي مستمر مع الاتحاد ولن يعود لـ الأهلي قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي مستمر مع زعيم الثغر، ولن يعود للقلعة الحمراء، وفقا للعقد المبرم مع الأهلي، والممتد لمدة موسمين، وقال مصيلحي، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر: "هناك بند في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة عمار حمدي، ولكن بعد نهاية الموسم.. عمار حمدي يقدم مستوى جيدا مع الاتحاد وليس من المقبول أن يتم التفريط فيه بعد 3 مباريات من انطلاق الدوري، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق".

وأضاف: مفاوضات الأهلى مع اللاعب شائعة وعمار لما راح الأهلى ملعبش، وتألق مع الاتحاد ومصر كلها اتكلمت عنه بعد مباراة بيراميدز.

وتابع: إدارة الأهلى مش واقفة على لاعب، وعلاقتنا مع الأهلى محترمة وأمير توفيق حسم الموضوع بشكل شيك وسعيد بكلامه وعمار مركز مع فرقته، وهو من العناصر الأساسية للفريق.

واختتم: رزاق سيسيه لم يطلب أحد من الزمالك عودته فى الانتقالات الشتوية وموقفه مثل عمار حمدى أيضا.

وتبدو عملية قطع إعارة عمار حمدى، لاعب الأهلى من الاتحاد السكندرى والعودة للقلعة الحمراء صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة؛ بسبب الرفض القاطع من جانب إدارة التحاد عودة اللاعب للأهلى فى يناير الجارى بسبب حاجة زعيم لثغر لجهوده.

وكان عمار حمدى قد طالب مسئولى زعيم الثغر بالموافقة على عودته إلى القلعة الحمراء وقطع إعارته، وذلك بعد طلب موسيمانى مدرب الفريق الأحمر عودة اللاعب، عقب تألقه مؤخرا مع الاتحاد.

ويحق للنادى الأهلي استعادة اللاعب بعد أول موسم، لكن هناك رغبة أهلاوية فى استعادة اللاعب فى يناير الجارى وليس نهاية الموسم.

الأهلى لم يتحدث مع الاتحاد بشكل رسمي، لكن هناك مفاوضات “جس النبض” من الأهلى لإتمام الصفقة التى طلبها موسيمانى، خاصة أن اللاعب نال إعجاب المدير الفنى للأهلى بشكل واضح، بعد تألقه هذا الموسم مع الاتحاد.