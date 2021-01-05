شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يفجر مفاجأة: موسيماني يتابع عمرو وردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن، عبر برنامجه "ملعب أون تايم سبورت"، أن عمرو وردة قد ينتقل للأهلي خلال الميركاتو الجارى، لافتا إلى أن موسيماني يشاهد حاليا فيديوهات للاعب بعد عرضها عليه، قبل اتخاذ القرار النهائى، سواء بضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.

وهنأ الدولي المصري عمرو وردة لاعب فولوس اليوناني فريقه بالفوز على أتروميتوس، والتي انتهت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "بانثيسيلكو" في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري اليوناني، مبدياً حزنه الشديد لمغادرة النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والعودة إلى ناديه باوك مجددًا.

وقال عمرو وردة، فى تصريحات عقب المباراة: "مبروك فولوس الانتصار يستحقونه، من الجيد أن أغادر النادى مع انتصار للفريق".

وأضاف عمرو وردة، "أشكرهم جميعاً على العلاقة التى جمعتنى بهم خلال الفترة التي لعب فيها لصفوف النادى، وخاصة بيو رئيس النادى الذى أوفى بوعده معي وكان مثل والدي".

وتابع عمرو وردة: "الآن سأعود إلى باوك لمساعدة الفريق فى الدوري اليوناني، وحزين لمغادرة فولوس الذي أكن له مشاعر طيبة".

فى سياق متصل، واصل الدولى المصرى عمرو وردة لاعب فولوس سلسلة خروجه عن النص فى الدورى اليونانى بعدما دخل فى اشتباك لفظى مع الحكم الرابع اعتراضا على أحد قراراته فى الدقيقة 77 من عمر المباراة التى أقيمت اليوم أمام أتروميتوس والتى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة، والتى أقيمت على ملعب "بانثيسيلكو"، والتى شارك فيها الفرعون أساسياً وعلى مدار 90 دقيقة قبل أن يتم استبداله فى تغيير تكتيكى قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

وعقب استبدال عمرو وردة فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة اعتذر للحكم الرابع عن الاشتباك الذى حدث خلال أحداث المباراة.