شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا فى قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد صلاح مدير فريق الكرة عن إعلان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الاتحاد الليبي والمحدد لها السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي .

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس .

وجاءت نتيجة المسحة الإضافية التي خضع لها لاعبو بيراميدز التسعة، سلبية من فيرس كورونا، رغم إن المسحة الأولى جاءت إيجابية، مما أحدث حالة من القلق داخل صفوف الفريق السماوى، قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبي المقرر لها فى السادسة مساء غدًا الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات اياب دور الـ 32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو بيراميدز اتصالاً هاتفيًا من اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي "كاف" والتي تقوم بإجراء المسحات للاعبين قبل كل مباراة، بإن المسحة الإضافية التي خضع اللاعبون التسعة لها منذ قليل جاءت سلبية، إلا إن اعتماد تلك النتيجة بشكل رسمي سيكون ظهر غدًا الثلاثاء، لصعوبة انهاء تلك الإجراءات في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني أروابارينا باستدعاء اللاعبين التسعة للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا، على أن يتم اعتماد نتيجة المسحة الإضافية غدًا حتى يتمكنوا من المشاركة في المباراة.

وجاء ضمن أبرز اللاعبين الذين جاءت نتيجة مسحة كورونا في البداية إيجابية عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامي، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة.