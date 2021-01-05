حالتا كورونا في الجهاز الفني لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني اكتشاف حالتين إيجابيتين من فيروس كورونا في الطاقم الفني للفريق الأول، دون ذكر هوية المصابين.

وقال برشلونة في بيان رسمي بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "الفحوصات تؤكد إصابة اثنين من أعضاء طاقم الفريق الأول بفيروس كوفيد-19".

وأضاف: "نتيجة لذلك، ستُجرى لجميع لاعبي برشلونة وأعضاء الجهاز الفني للفريق فحوصات طبية جديدة PCR صباح الثلاثاء تماشيا مع بروتوكول الليجا".

وأتم البارسا بيانه: "تم تأجيل الحصة التدريبية المقررة في الساعة 11:00 صباح الثلاثاء، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمران والمؤتمر الصحفي في وقت لاحق".

يُذكر أن برشلونة سيواجه أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سان ماميس"، في لقاء مؤجل من منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.