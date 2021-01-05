فرج عامر: الزمالك طلب التعاقد مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن الزمالك دخل في مفاوضات معه للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق.

وقال عامر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "الزمالك تحدث معنا لضم حسام حسن والرد بعد اجتماع مجلس إدارة سموحة يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف: "3 أندية مصرية بدون ذكر أسماء تريد التعاقد مع حسام حسن، وهناك عرض خارجي من الإمارات لضم اللاعب".

وتابع: "يوجد عرض أيضا من الدوري الأمريكي لضم حسام حسن، لكن الصفقة لن تكون مربحة لنادي سموحة خاصةً أن الأندية الأمريكية لا تنفق أموالا".

وأكد: "لم يتم تحديد المبلغ المطلوب لبيع حسام حسن حتى الآن، وسيتم الأمر بعد مناقشة مجلس الإدارة".

وأوضح: "لدينا مشكلة في عدم وجود من يعوض حسام حسن، خاصةً أن بديله غالي للغاية، أردنا التعاقد مع مهاجم أقل فنيا من حسام حسن من خارج مصر لكننا وجدنا أن سعره 2 مليون دولار".

وأتم رئيس سموحة قائلا: "وضعنا أكثر من لاعب ضمن اهتماماتنا خلال فترة الانتقالات، لكن الأندية ترفض التفريط في خدمات لاعبيها".