الليلة.. الأهلي يواجه سونيديب لحسم التأهل لمجموعات إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

يستضيف النادي الأهلي ملعبه بالسلام فريق سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقبها.

الأهلي حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف لنجمه المالي أليو ديانج في مباراة الذهاب ليصبح بحاجة إلى أي تعادل أو فوز في الإياب للتأهل إلى مرحلة المجموعات.

الراحة

المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سمح أخيراً لحارس الأهلي محمد الشناوي بالراحة وأبعده من قائمة المباراة تماماً من أجل الحصول على قسط من الراحة في ظل ضغط المباريات الكبير.

وسيكون علي لطفي الحارس الثاني هو الرجل الذي يتولى مسئولية حماية عرين الأهلي في مواجهة سونيديب، علي أن يجلس مصطفى شوبير أو حمزة علاء على مقاعد البدلاء.

وبخلاف ذلك يأمل موسيماني في أن يحصل فريقه على الراحة حتى داخل الملعب، بأن يحتفظ الفريق بكل طاقاته وعدم بذل مجهود كبير في المباراة، لتحقيق الفوز من أقصر الطرق وبأقل مجهود.

انقشاع كورونا

الأهلي فقد 7 لاعبين بسبب كورونا في المباراة السابقة بالدوري أمام وادي دجلة، لكن خمسة منهم تم إعلان تعافيهم، وبات الثنائي مروان محسن وعمرو السولية فقط من بين المُصابين بالفيروس.

تعافي نجوم الأهلي من كورونا من شأنه أن يمنح الفريق دفعة كبيرة، بالإضافة إلى عودة بعض المُصابين ومن بينهم طاهر محمد نجم المقاولون العرب السابق.

ويحتاج موسيماني إلى منح لاعبيه الغائبين عن المباراة السابقة محلياً بعض الدقائق أو مشاركات كاملة لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية لهم.

وينتعش فريق الأهلي بعودة محمد مجدي "أفشة" من جديد لدعم قائمة الفريق، وهو اللاعب صاحب أحد أغلى الأهداف في تاريخ القلعة الحمراء بعد حسم اللقب التاسع للنادي الأحمر بهدفه في شباك الزمالك بالنهائي الأخير نوفمبر الماضي.

بطاقة المباراة

الحدث: إياب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 5 يناير 2021

التوقيت: 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد الأهلي WE السلام

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس