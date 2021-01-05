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بالفيديو.. ملخص لمسات صلاح أمام ساوثهامبتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض فريق لهزيمة مفاجئة في صدارة الممتاز وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون صفر/ 1 مساء الاثنين في المرحلة السابعة عشر.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي وخاض المباراة كاملة، لكنه لم ينجح في فرض الخطورة على مرمى ساوثهامبتون سوى بضربة رأسية.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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