بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في الساعة السادسة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 الأول من الكونفدرالية.

وحقق بيراميدز الفوز ذهابا، والذي أقيم بالإسكندرية، بهدف دون رد سجله جون أنطوي.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها جميع لاعبي فريق بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي سلبية تماما.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - ولفريد كانون - عبد الله بكري - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - أحمد توفيق - رمضان صبحي.

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس.