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نشرة الإثنين.. ليفربول يسقط في فخ ساوثهامبتون.. وحجازي يغيب عن نهائي البطولة العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين 4 يناير 2021.

رئيس وزراء بريطانيا يعلن.. شروط استمرار رغم الإغلاق الكامل

غياب أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية

اتحاد جدة يعلن.. ضم أحمد حجازي لمدة موسمين بعد نهاية إعارته

سلبية مسحة جميع لاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

يسقط في فخ ساوثهامبتون

بالفيديو.. وردة يودع فولوس بارتداء شارة القيادة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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