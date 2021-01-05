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الاتحاد يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمار حمدي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، حقيقة دخول إدارة الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب الشاب عمار حمدي، بعد تألقه بداية من الموسم الجاري.

وقال مصلحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" مفاوضات الأهلي مع عمار حمدي شائعة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف: " الأهلي يحق له طلب استعارة اللاعب عمار حمدي بعد انتهاء الموسم الأول من الإعارة معنا".

وأوضح، أن فريق الأهلي لا يقف على لاعب وهذا الكلام ينطبق على اللاعب عمار حمدي، لافتًا أن اللاعب دائما ما يتألق مع الفريق السكندري ويظهر بمستوى مميز.

وأتم رئيس نادي الاتحاد:" مصر كلها تتحدث عن عمار حمدي بعدما تألق أمام بيراميدز في لقاء بالدوري وتسجيل هدفا في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بهدفين لهدف".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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