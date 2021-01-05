نادر شوقي: زيزو مطلوب في الدوري الإماراتي.. والقرار في يد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك يملك عرضا كبيرًا من الدوري الإماراتي، مشيرا إلى أن اللاعب ليس لديه مانع من تلك الخطوة.

وقال شوقي في تصريحات لقناة أن تايم سبورتس:" جلبت عرضًا لسيد زيزو من أحد الأندية الإماراتية بعدة ملايين يوور، ومن جانبه رحب اللاعب بهذا العرض.

وأضاف، أن اتمام صفقة انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الإماراتي الذي يرغب في التعاقد معه يبقى في يد إدارة نادي الزمالك.

وأوضح، أن صفقة انتقال والتر بواليا من الجونة إلى الأهلي قوية بكل المقاييس، لافتًا أن اللاعب سيذكر الجماهير بالمهاجم السابق للقلعة الحمراء فلافيو.

وأعلن الأهلي تعاقده مع بواليا يوم الخميس الماضي، ووقَّع اللاعب على عقد يبدأ منذ مطلع يناير الحالي ويمتد لأربعة مواسم.

وكان بواليا (25 عاما) انضم إلى الجونة قادما من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019.

يُذكر أن بواليا أحرز ثلاثة أهداف في الموسم الجاري 2020/2021 ليحتل مع آخرين صدارة الهدافين في الدوري المصري الممتاز بعد أربع أو خمس جولات من المسابقة.