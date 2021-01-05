رئيس وزراء بريطانيا يعلن.. شروط استمرار الدوري الإنجليزي رغم الإغلاق الكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ورياضات النخبة لن يتم المساس بها خلال فترة الإغلاق الكامل التي ستدخلها بلاده للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار جونسون في حديثه اليوم، الإثنين، والذي أعلن خلاله فرض الإغلاق الشامل على دول المملكة البريطانية مرة أخرى، إلى وجود شروط للحفاظ على استمرار إقامة مباريات بريميرليج.

وقال جونسون: "صالات الألعاب البدنية، ملاعب وصالات التنس، مساحات ممارسة الجولف، كل هذه الأماكن سيتم إغلاقها، وأي فريق يتدرب في الهواء الطلق لن يكون مسموحًا له بالتدريب مرة أخرى".

واختتم: "الدوري الإنجليزي الممتاز ورياضات النخبة ستقام بشروط، ووفقًا لإجراءات صارمة وفي أماكن محكمة وأنظمة كشف واضحة، سيتبعون نظام الفقاعة الطبية من أجل استكمال منافساتهم".

وتشمل مرحلة الإغلاق الجديدة منع العمل من أي مكان باستثناء المنازل، غلق كافة المحال والحانات باستثناء التي تقدم الأطعمة والأدوية، غلق المدارس والجامعات والاكتفاء بالدراسة عن بعد، إلى جانب السماح بخوض تدريبات رياضية مرة واحدة يوميًا بشكل منفرد.

وسجلت بريطانية 58 ألف 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، بالإضافة إلى 407 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون 713 ألف و563 إصابة مع 58 ألف 784 وفاة.