غياب أحمد حجازي عن نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

تأكد غياب الدولي المصري أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي عن نهائي البطولة العربية (كأس محمد السادس) بسبب الإيقاف.

وقاد حجازي فريقه اتحاد جدة للفوز على الشباب السعودي في نصف النهائي (2-1) بعد التعادل في الذهاب بنتيجة (2-2) ليبلغ المُباراة النهائية.

لكن أحمد حجازي حصل على إنذار في مباراة الذهاب في الدقيقة الثانية، قبل أن يحصل على إنذار أخر في الإياب بالدقيقة 57 ليتعرض للإيقاف في النهائي.

وقال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" عن موقف حجازي :"ليس لدي علم إذا كان قد حصل على إنذار في الذهاب أم لا، لكن لو حدث ذلك سيغيب عن النهائي".

وأضاف آل الشيخ :"لائحة البطولة تنص على إيقاف اللاعب الذي يحصل على إنذارين، وبالتالي لن يشارك حجازي إذا تأكد حصوله على إنذارين".

وعن إمكانية رفع الإنذار الثاني أو الأول عن حجازي لمشاركته في النهائي قال طلال :"لا بالطبع، نحن في بطولة نحترمها، ولن يحدث أن يتم رفع إنذار لأي لاعب أو أي فريق".

وينتظر اتحاد جدة السعودي الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، في نهائي أكد مدير البطولة أنه قد يُقام الشهر المُقبل في المغرب، لكن لم يتحدد الموعد النهائي بعد.