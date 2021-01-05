رئيس الاتحاد يوضح حقيقة استعادة الأهلي لعمار حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ان هناك عقد متفق عليه بين نادي الاتحاد و النادي الاهلي خاص باللاعب عمار حمدي لمده موسميين .

و صرح محمد مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية مع الاعلامي سيف زاهر

ان عمار حمدي من اللاعبين المميزين الذين تألقوا و ظهروا مع نادي الاتحاد الموسم الماضي .

و اضاف مصيلحي ان اداراة النادي الاهلي ان تقف علي اللاعب و

شدد علي ان علاقتهم بالنادي الأهلي علاقه محترمه و علاقتي الشخصيهً مع محمود الخطيب رئيس النادي جيده جداً .

و قال مصيلحي انه سعيد بالطريقة التي حسم بها امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي الحديث حول هذا الموضوع و اكد ان هذه هي مبادئ النادي الأهلي .