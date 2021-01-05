الزمالك : مصطفى محمد انتظم في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عصام سالم المتحدث بإسم نادي الزمالك ان مصطفي محمد منتظم في التدريبات الجماعيه للفريق و ليس كما يشاع و لكن اللاعب كان يعاني من بعض المشاكل في الظهر و كان يتبع برنامج علاجي لذلك .

صرح عاصم سالم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة اون تايم سبورتس، " ان مصطفي محمد لم يتمرد علي الفريق و اضاف ان بالتاكيد اللاعب يمر بضعوطات نفسيه و ان باتشيكو يتبع قواعد العدل بين اللاعبين .

و اشار عصام سالم ان من الممكن ان نري مصطفي محمد في تشكيله الفريق القادمه و لكن هذا الامر يرجع علي الرؤيه الفنيه للمدير الفني بالفريق.

ويرغب مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، في الرحيل عن فريقه لخوض تجربة احترافية في نادي سانت ايتيان الفرنسي في انتقالات يناير الحالية،