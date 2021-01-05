ليفربول يسقط أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - سقط نادي ليفربول في فخ الخسارة أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل داني إنجز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية مع

بداية اللقاء، ليقتنص ساوثهامبتون نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 33 نقطة بشكل مؤقت، متساويا بالنقاط مع مانشستر يونايتد ال1ي يحل وصيفا ويتبقى

له مباراة مؤجلة، في حين يحتل ساوثهامبتون المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وواصل ليفربول السقوط في مبارايته الأخيرة، حيث تعادل مع وست بروميتش ونيوكاسل قبل أن يخسر أمام ساوثهامبتون ويقترب من فقدان صدارة البريميرليج.

يذكر ان ليفربول يصطدم بنظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الجاري.