علاء عبدالغني: كل الدعم للجهاز المعاون واللاعبين أمام النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، ثقته الكاملة في الجهاز المعاون في قيادة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تأكد غيابه وعماد النحاس المدير الفني لإصابتهما بفيروس كورونا.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النحاس وعبد الغني إيجابية عينة المسحة الثانية ليتأكدغياب الثنائي عن بعثة المقاولون العرب بتونس.
قال علاء عبد الغني في تصريحات خاصة لـ" الوفد": نتائج مسحة كورونا التي خضعنها لها أنا وكابتن النحاس، صباح اليوم، جاءت إيجابية وتأكد غيابنا عن الإلتحاق ببعثة الفريق بتونس".
أضاف:" كل الدعم للجهاز المعاون، ولاعبي الفريق أمام النجم الساحلي ، البركةفي الرجالة، ربنا يوفقهم".
ويستعد المقاولون العرب بقوة لمباراة النجم الساحلي، ويشرف على الفريق، ثلاثي الجهاز المعاون رامي عادل ورامي ربيع وأحمد زهران، مدربي ذئاب الجبل، بالإضافة لمحمد فتحي مدرب الحراس.
وحسبما علمت الوفد سيتم توزيع الاختصاصات بين الجهاز المعاون ، رامي عادل ورامي ربيع وأحمد زهران، بعد تأكد غياب النحاس، وعبد الغني، وسيكون على رأس القيادة الفنية، رامي ربيع .
وكانت مباراة الذهاب أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين دون اهداف على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، بمصر.