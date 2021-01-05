علاء عبدالغني: كل الدعم للجهاز المعاون واللاعبين أمام النجم الساحلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، ثقته الكاملة في الجهاز المعاون في قيادة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تأكد غيابه وعماد النحاس المدير الفني لإصابتهما بفيروس كورونا.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها النحاس وعبد الغني إيجابية عينة المسحة الثانية ليتأكد

غياب الثنائي عن بعثة المقاولون العرب بتونس.

قال علاء عبد الغني في تصريحات خاصة لـ" الوفد": نتائج مسحة كورونا التي خضعنها لها أنا وكابتن النحاس، صباح اليوم، جاءت إيجابية وتأكد غيابنا عن الإلتحاق ببعثة الفريق بتونس".

أضاف:" كل الدعم للجهاز المعاون، ولاعبي الفريق أمام النجم الساحلي ، البركة

في الرجالة، ربنا يوفقهم".

ويستعد المقاولون العرب بقوة لمباراة النجم الساحلي، ويشرف على الفريق، ثلاثي الجهاز المعاون رامي عادل ورامي ربيع وأحمد زهران، مدربي ذئاب الجبل، بالإضافة لمحمد فتحي مدرب الحراس.

وحسبما علمت الوفد سيتم توزيع الاختصاصات بين الجهاز المعاون ، رامي عادل ورامي ربيع وأحمد زهران، بعد تأكد غياب النحاس، وعبد الغني، وسيكون على رأس القيادة الفنية، رامي ربيع .

وكانت مباراة الذهاب أنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين دون اهداف على ملعب "عثمان أحمد عثمان"، بمصر.