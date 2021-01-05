المقاولون: لدينا إصرار على التأهل من تونس

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور ال 32 ستكون صعبة للغاية نظراً للغيابات التي يعاني

منها الفريق.

وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لدينا 5 إصابات بفيروس كورونا ، و 4 إصابات

أخرى ، بالإضافة إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق.

واختتم عادل ، رامي عادل و رامي ربيع سيقودا الفريق فنياً أمام النجم الساحلي ، واللاعبين لديهم إصرار كبير على التأهل من '' سوسة '' رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق