رسميًا: نيس الفرنسي يستعير مدافع آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

أكد نادي نيس الفرنسي تعاقده رسميًا مع مدافع فريق آرسنال الإنجليزي، ويليام ساليبا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم.

وخضع ساليبا للكشف الطبي، قبل توقيع عقود الإعارة رسميًا مع نيس، وذلك في ظل سعي النادي الفرنسي لتعويض غياب المدافع البرازيلي “دانتي” الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي، مطلع شهر نوفمبر الماضي.

وانتقل ساليبا لآرسنال خلال الميركاتو الصيفي 2019، قادمًا من نادي سانت إيتيان نظير 27 مليون جنيه إسترليني، لكنه لعب الموسم مع الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للجانرز الصيف الماضي مطلع موسم 2020/21 الجاري.

ولم ينجح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، في الحصول على ثقة المدير الفني لآرسنال، ميكيل آرتيتا؛ حيث لم يشارك المدافع الفرنسي في أي مباراة مع الفريق الأول للجانرز خلال الموسم الحالي.

وأرجع المدرب الإسباني عدم مشاركة ساليبا؛ لحاجة اللاعب لتطوير بعض الجوانب الفنية، حيث اكتفى اللاعب ذو الأصول الكاميرونية بالمشاركة في ثماني مباريات فقط مع فريق آرسنال دون 23 عامًا.

وقال المدير التقني لنادي آرسنال إيدو جاسبر: “ساليبا لاعب يتمتع بقدر هائل من الموهبة والإمكانيات، نحن واثقون من أنه سيحظى بمسيرة رائعة معنا، ولكن يجب أن نتذكر أنه ما زال يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، ولديه الكثير من الوقت أمامه”.

وأضاف: “واجه ويليام وقتًا مليئًا بالتحديات خلال العام الماضي، حيث لعب لوقت محدود، بسبب الإصابة، وانتهاء موسم الدوري الفرنسي مبكرًا بسبب فيروس كورونا“.

واختتم: “لذلك قررنا مع ويليام، أن قضاء بقية الموسم على سبيل الإعارة مع نيس هو أفضل طريقة لتطويره، سنبقى على اتصال وثيق معه خلال فترة تواجده هناك، ونتطلع إلى رؤيته يتقدم جيدًا حتى نهاية الموسم”.

ومن المقرر أن يتكفل نادي نيس براتب ساليبا بالكامل خلال فترة إعارته، لكنه لن يدفع أي رسوم مقابل استعارة اللاعب من آرسنال.