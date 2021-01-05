لاعب يبلغ من العمر 20 عامًا فقط يتسبب في تراجع آرسنال عن ضم نجم ريال مدريد

ارتبط نجم وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، إيسكو بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووضع المدير الفني لآرسنال، ميكيل آرتيتا عينه على مواطنه إيسكو لترميم خط وسط الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي، مستغلاً وضعية اللاعب في ريال مدريد؛ حيث خرج لاعب مالاجا السابق بشكل شبه كامل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقًا لصحية “الآس” الإسبانية، فإن آرسنال تراجع عن فكرة ضم إيسكو خلال الميركاتو الشتوي الحالي، والسبب يعود لتألق لاعب الجانرز الشاب، إيميل سميث روي (20 عامًا)، والذي يشغل نفس مركز (صانع ألعاب) نجم ريال مدريد.

كما أشار نفس التقرير الصادر عن الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، إلى أن أرتيتا كان يرى في إيسكو قطعة مفيدة لفريقه؛ سترفع من جودة خط الوسط في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وأوقف تألق سميث روي، اهتمام أرتيتا بضم إيسكو، بعدما نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا فقط، في ترك بصمة واضحة وحجز مكانًا أساسيًا في تشكيلة آرسنال خلال الثلاث مباريات الماضية.

ومع ذلك، يبدو أن إيسكو لديه عرض آخر على الطاولة من إشبيلية؛ حيث يقترب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، من الانتقال إلى النادي الأندلسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، في ظل حرصه على البقاء في إسبانيا والعمل مع مدربه السابق في ريال مدريد، جولين لوبيتيجي.