ملخص مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الانجليزي “موسم الهدايا مستمر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة ليفربول وساوثامبتون في إحدى مباريات اليوم الاثنين 4-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تعرض فريق ليفربول لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون صفر/ 1، سجل داني إنجز هدف الفوز لفريق ساوثهامبتون بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.

نقل بث مباشر مباراة “ليفربول وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما نقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

واقيمت مواجهة ليفربول وساوثامبتون على ملعب “سينت ماري”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

واصل نادي ليفربول نتائجه المتواضعة فبعدما فرض عليه “وست بروميتش ألبيون” التعادل في الجولة قبل الماضية، عاد ليتعادل للمرة الثانية على التوالي امام “نيوكاسل” في الجولة الماضية، ما جعل مانشستر يونايتد يتشارك معه صدارة جدول الترتيب إثر فوزه على “ولفرهامبتون واستون فيلا”.

ولم يتذوق ليفربول طعم الخسارة في آخر 12 مباراة بالدوري الانجليزي (فاز في 6، وتعادل في 6)، وجاءت آخر أربعة تعادلات أمام فرق النصف السفلي من جدول الترتيب.

ويتفوق ليفربول بشكل واضح على ساوثامبتون خلال الفترة القليلة الماضية، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات جمعتهما في الدوري الانجليزي، وشهدت المباريات الثلاث الأخيرة هدفًا واحدًا على الأقل بعد الدقيقة (80).

في المقابل حقق “ساوثامبتون” أفضل بداية له في الدوري الانجليزي بعد مرور 16 جولة منذ موسم 2014/2015، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل 5، وخسر في 4، ويحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة.

واستفاد ساوثامبتون كثيرًا من افتتاحه التسجيل في كل مباراة لعبها في الدوري الانجليزي، فمن بين عشر مباريات سجل فيها اولاً فاز في 6، وتعادل في 2، وخسر في 2 ايضًا، ولكنهم فقدوا ميزتهم وفشلوا في التسجيل في آخر 3 مباريات في البريميرليج.

ويعد تعادل ساوثامبتون في آخر مباراة خاضها على أرضه في الدوري الانجليزي وكانت ضد “وست هام يونايتد”، هو أول تعادل له بعد تسع مباريات بالدوري على ملعب سينت ماري، بينما سجل القديسين هدفين أو أكثر في سبعة من تلك المباريات، ومن المثير للاهتمام أن مبارياتهم الأربعة الأخيرة على ملعبهم تقدموا فيها بحلول الدقيقة (35).

ومن حيث الغيابات، افتقد نادي ساوثامبتون خدمات أهم عناصره، حيث غاب الحارس المتألق “أليكس ماكرثي” بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب المدافع “يانيك فيسترجارد”، والمهاجم “ناثان ريدموند”، فيما غاب عن ليفربول كل من “فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، جويل ماتيب، جو جوميز، نابي كيتا، وديوجو جوتا”.

ملخص المباراة..

أحرز داني إنجس هدفا رائعا بتسديدة ساقطة في الدقيقة الثانية ليقود ساوثامبتون للفوز 1-صفر على فريقه السابق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وظهر هجوم ليفربول بشكل سيء بعدما أخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليستمر وفشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مباريات.

ومنح إنجس، المنضم إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة من ليفربول في 2018 قبل أن ينتقل بعقد نهائي بعدها بعام واحد، الانتصار لأصحاب الأرض بعدما تلقى تمريرة من جيمس وارد-براوس من ركلة حرة وسدد الكرة بقدمه اليسرى ببراعة أعلى من الحارس أليسون.

ولم يسدد ليفربول، الذي تعادل دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، أي كرة على المرمى في أول 45 دقيقة، لكنه سيطر على الشوط الثاني.

لكن دفاع ساوثامبتون المتكتل حافظ على التقدم لينتزع صاحب الأرض ثلاث نقاط ثمينة.

وتقدم ساوثامبتون بهذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 29 نقطة وبفارق الأهداف خلف توتنهام ومانشستر سيتي، بينما استمر ليفربول على القمة وله 33 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وخاض تياغو ألكانتارا أول مباراة له أساسياً في صفوف ليفربول منذ مباراة الدربي في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ولعب ليفربول من دون قلبي دفاع أصيلين، وأوكل المدرب الألماني يورغن كلوب المهمة إلى البرازيلي فابينيو وقائد الفريق جوردان هندرسون.

ويعاني ليفربول من إصابات عدة في هذا الخط طالت الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز.

وغاب عن ساوثمبتون لاعبان مؤثران في صفوفه هما مهاجمه تشي أدامس الذي يعاني من ارتجاج في الدماغ، ولاعب الوسط المدافع أوريول روميو لإصابة في ربلة الساق. بالإضافة إلى غياب الحارس اليكس ماكارثي لاصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم تمض دقيقتان على بداية المباراة حتى افتتح ساوثمبتون التسجيل بواسطة هدافه إينغز الذي استغل خطأ لترنت ألكسندر أرنولد وسدد كرة من فوق الحارس البرازيلي أليسون.

والهدف هو الخمسون لإينجز في الدوري الإنكليزي الممتاز في 124 مباراة، والسابع له هذا الموسم.

وكانت ردة فعل ليفربول خجولة نسبياً وسنحت فرصة أولى له عبر مهاجمه السنغالي ساديو مانيه الذي أطلق كرة من مشارف المنطقة علت العارضة (27)، ثم محاولة أخرى للمصري محمّد صلاح، لكن الحارس فرايزر فورستر تدخل في اللحظة المناسبة (30).

وشكل ساوثمبتون خطورة من خلال الهجمات المرتدة السريعة من دون أن يستغل أي منها.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ارتقى صلاح لكرة برأسه من مسافة قريبة لكنها علت العارضة.

وضغط ليفربول بقوة في مطلع الشوط الثاني أملاً في إدراك التعادل، لكنه لم ينجح في تسديد أول كرة بين الخشبات الثلاث إلا في الدقيقة 75 بواسطة مانيه.

ولم يكن ماني في يومه لأنه أهدر فرصتين أخريين، الأولى عندما تسرع في التسديد (81)، وأخرى من كرة رأسية في الثواني الأخيرة علت العارضة.

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