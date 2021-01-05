فيديو يوتيوب | اهداف ليفربول وساوثامبتون في الدوري الانجليزي “إنجز يسجل ببراعة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة “ليفربول وساوثامبتون” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 4-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تعرض فريق ليفربول لهزيمة مفاجئة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وسقط على ملعب مضيفه ساوثهامبتون صفر/ 1، سجل داني إنجز هدف الفوز لفريق ساوثهامبتون بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.

وتوقف رصيد ليفربول عند 33 نقطة في الصدارة بالتساوي في رصيد النقاط مع مانشستر يونايتد ، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وتعرض ليفربول حامل اللقب للهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وستة تعادلات في الوقت الذي سجل فيه ساوثهامبتون فوزه الثامن مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم.

وتقدم ساوثامبتون مبكرا فى الدقيقة الثانية عبر مهاجمه “داني إنجز”، بهدف جميل جاء بعد ان ارسل “براوس” كرة عرضية تابعها إنجز ببراعة شديدة ووضعها ساقطة (لوب) من فوق أليسون.

نقل بث مباشر مباراة “ليفربول وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما نقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

واقيمت مواجهة ليفربول وساوثامبتون على ملعب “سينت ماري”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

واصل نادي ليفربول نتائجه المتواضعة فبعدما فرض عليه “وست بروميتش ألبيون” التعادل في الجولة قبل الماضية، عاد ليتعادل للمرة الثانية على التوالي امام “نيوكاسل” في الجولة الماضية، ما جعل مانشستر يونايتد يتشارك معه صدارة جدول الترتيب إثر فوزه على “ولفرهامبتون واستون فيلا”.

ولم يتذوق ليفربول طعم الخسارة في آخر 12 مباراة بالدوري الانجليزي (فاز في 6، وتعادل في 6)، وجاءت آخر أربعة تعادلات أمام فرق النصف السفلي من جدول الترتيب.

ويتفوق ليفربول بشكل واضح على ساوثامبتون خلال الفترة القليلة الماضية، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات جمعتهما في الدوري الانجليزي، وشهدت المباريات الثلاث الأخيرة هدفًا واحدًا على الأقل بعد الدقيقة (80).

في المقابل حقق “ساوثامبتون” أفضل بداية له في الدوري الانجليزي بعد مرور 16 جولة منذ موسم 2014/2015، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل 5، وخسر في 4، ويحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة.

واستفاد ساوثامبتون كثيرًا من افتتاحه التسجيل في كل مباراة لعبها في الدوري الانجليزي، فمن بين عشر مباريات سجل فيها اولاً فاز في 6، وتعادل في 2، وخسر في 2 ايضًا، ولكنهم فقدوا ميزتهم وفشلوا في التسجيل في آخر 3 مباريات في البريميرليج.

ويعد تعادل ساوثامبتون في آخر مباراة خاضها على أرضه في الدوري الانجليزي وكانت ضد “وست هام يونايتد”، هو أول تعادل له بعد تسع مباريات بالدوري على ملعب سينت ماري، بينما سجل القديسين هدفين أو أكثر في سبعة من تلك المباريات، ومن المثير للاهتمام أن مبارياتهم الأربعة الأخيرة على ملعبهم تقدموا فيها بحلول الدقيقة (35).

ومن حيث الغيابات، افتقد نادي ساوثامبتون خدمات أهم عناصره، حيث يغيب الحارس المتألق “أليكس ماكرثي” بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب المدافع “يانيك فيسترجارد”، والمهاجم “ناثان ريدموند”، فيما غاب عن ليفربول كل من “فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، جويل ماتيب، جو جوميز، نابي كيتا، وديوجو جوتا”.

إليكم فيديو يوتيوب اهداف المباراة

هدف تقدم ساوثامبتون “إنجز”

فيديو يوتيوب ملخص المباراة

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