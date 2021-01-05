بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وساوثامبتون في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ليفربول وساوثامبتون في إحدى مباريات اليوم الاثنين 4-1-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول وساوثامبتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة ليفربول وساوثامبتون على ملعب “سينت ماري”، بإدارة من الحكم الانجليزي “أندريه مارينر”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

واصل نادي ليفربول نتائجه المتواضعة فبعدما فرض عليه “وست بروميتش ألبيون” التعادل في الجولة قبل الماضية، عاد ليتعادل للمرة الثانية على التوالي امام “نيوكاسل” في الجولة الماضية، ما جعل مانشستر يونايتد يتشارك معه صدارة جدول الترتيب إثر فوزه على “ولفرهامبتون واستون فيلا”.

ولم يتذوق ليفربول طعم الخسارة في آخر 12 مباراة بالدوري الانجليزي (فاز في 6، وتعادل في 6)، وجاءت آخر أربعة تعادلات أمام فرق النصف السفلي من جدول الترتيب.

ويتفوق ليفربول بشكل واضح على ساوثامبتون خلال الفترة القليلة الماضية، إذ فاز عليه في آخر 6 مباريات جمعتهما في الدوري الانجليزي، وشهدت المباريات الثلاث الأخيرة هدفًا واحدًا على الأقل بعد الدقيقة (80).

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 9، وتعادل في 5، وخسر مباراة واحدة قاسية امام “أستون فيلا”، وسجل لاعبوه 37 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 20 مرة.

في المقابل حقق “ساوثامبتون” أفضل بداية له في الدوري الانجليزي بعد مرور 16 جولة منذ موسم 2014/2015، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل 5، وخسر في 4، ويحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة.

واستفاد ساوثامبتون كثيرًا من افتتاحه التسجيل في كل مباراة لعبها في الدوري الانجليزي، فمن بين عشر مباريات سجل فيها اولاً فاز في 6، وتعادل في 2، وخسر في 2 ايضًا، ولكنهم فقدوا ميزتهم وفشلوا في التسجيل في آخر 3 مباريات في البريميرليج.

ويعد تعادل ساوثامبتون في آخر مباراة خاضها على أرضه في الدوري الانجليزي وكانت ضد “وست هام يونايتد”، هو أول تعادل له بعد تسع مباريات بالدوري على ملعب سينت ماري، بينما سجل القديسين هدفين أو أكثر في سبعة من تلك المباريات، ومن المثير للاهتمام أن مبارياتهم الأربعة الأخيرة على ملعبهم تقدموا فيها بحلول الدقيقة (35).

ومن حيث الغيابات، سيفقد نادي ساوثامبتون خدمات أهم عناصره، حيث يغيب الحارس المتألق “أليكس ماكرثي” بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى غياب المدافع “يانيك فيسترجارد”، والمهاجم “ناثان ريدموند”، فيما يغيب عن ليفربول كل من “فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، جويل ماتيب، جو جوميز، نابي كيتا، وديوجو جوتا”.

ليفربول 0-1 ساوثامبتون

الدوري الانجليزي (الجولة 17)

ملعب سانت ماري

انتهت

تشكيلة ليفربول / أليسون _ روبرتسون _ فابينهو _ هيندرسون _ آرنولد _ ألكانتارا _ شامبرلين _ فينالدوم _ ماني _ صلاح _ فيرمينو.

تشكيلة ساوثامبتون / فوستر _ بيرتراند _ ستيفنز _ بيدناريك _ ولكر بيترس _ ارمسترونج _ ديالو _ براوس _ موسى دجينيبو _ والكوت _ إنجز.

الشوط الاول

الدقيقة 2 – تقدم ساوثامبتون بالهدف الاول – (داني إنجز) – صناعة (براوس)

الدقيقة 3 – بطاقة صفراء للاعب وسط ليفربول (ألكانتارا)

الدقيقة 15 – بطاقة صفراء للاعب ليفربول (روبيرتسون)

الدقيقة 32 – تبديل اضطراري لساوثامبتون – خروج اللاعب الغيني (موسى دجينيبو) بداعي الاصابة – ونزول اللاعب الانجليزي (ناثان تيلا)

صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ساوثامبتون 1-صفر.

الشوط الثاني..

الدقيقة 56 – التبديل الاول لليفربول – خروج (شامبرلين) – ونزول (شاكيري)

الدقيقة 78 – التبديل الثاني لساوثامبتون – خروج مسجل هدف التقدم (إنجز) – ونزول (دان)

الدقيقة 78 – التبديل الثاني لليفربول – خروج ( آرنولد) – ونزول (ميلنر)

الدقيقة 79 – بطاقة صفراء للاعب ليفربول (شاكيري)

الدقيقة 82 – التبديل الثالث لساوثهمبتون – خروج (والكوت) – ونزول (فاليري)

نهاية المباراة بفوز ساوثهامبتون بهدف نظيف.

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