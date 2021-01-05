جدول هدافي البطولة العربية بعد فوز الاتحاد على الشباب “رومارينيو يتصدر، ومحسن متولي بعيد”

عادت البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” تحت الأضواء من جديد بمواجهة الاتحاد والشباب اليوم في إياب نصف النهائي، والتي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف واحد وبمجموع المباراتين (4-3)، ليصعد إلى النهائي لملاقاة الفائز من لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

وشهدت مواجهة الاتحاد والشباب تسجيل المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينيو” هدفه السابع في البطولة ليبتعد بصدارة جدول الهدافين برصيد 7 أهداف.

ونظرًا لتأجيل مباريات المسابقة لأكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا ومع فترة الانتقالات الصيفية غادر بعض اللاعبين صفوف أنديتهم ورغم ذلك ظلوا في أماكنهم في جدول هدافي البطولة العربية ومنهم مهاجم الشباب السابق “دانيلو مورينو اسبريليا” والمنتقل إلى صفوف القادسية السعودي، ما زال يحتل المرتبة الثانية حتى الآن برصيد 4 أهداف.

ويتواجد مهاجم نادي الاتحاد السكندري “خالد قمر” والذي غادر فريقه البطولة من دور ربع النهائي على يد “الإسماعيلي” في المرتبة الثالثة برصيد 4 أهداف، وبنفس عدد الأهداف يتواجد لاعب الرجاء “محسن متولي” في المرتبة الرابعة.

وبشكل عام اقترب رومارينيو من حسم لقب الهداف لصالحه حيث لا توجد منافسة سوى من لاعب الرجاء “محسن متولي” الذي يحتاج إلى 3 أهداف لمعادلة رقم المهاجم البرازيلي الذي سيلعب المباراة النهائية، كما ان الفريق الثالث “الإسماعيلي” والمتواجد حتى الآن في البطولة لا يمتلك ضمن صفوفه لاعب ينافس على لقب الهداف سوى “وجيه عبدالحكيم” حيث سجل هدفين فقط وفرصته ضئيلة جدًا بل معدومة في المنافسة على اللقب الفردي.

والتالي جدول هدافي البطولة العربية

روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينيو” (الاتحاد) – 7 أهداف. دانيلو مورينو اسبريليا (الشباب) – 4 أهداف. خالد قمر (الاتحاد السكندري) – 4 أهداف. محسن متولي (الرجاء) – 4 أهداف. كميل حسان الأسود (الرفاع البحريني) – 4 أهداف. سيباستياو دي فريتاس (الشباب) – 3 أهداف. كريستيان جوانكا (الشباب) – 3 أهداف. اليكساندر بريوفيتش (الاتحاد) – 3 أهداف. امجد عطوان كاظم (الشرطة العراقي) – 3 أهداف. بلال مسعودي (شبيبة الساورة الجزائري) – 3 أهداف. حسام الحباسي (النادي البنزرتي التونسي) – 3 أهداف. زايد عبدالله العامري (الجزيرة الاماراتي) – 3 أهداف. نبيل صباح زغير (الشرطة العراقي) – هدفين. جونيور مابوكو (الشرطة العراقي) – هدفين. فابيو دي ليما (الوصل الاماراتي) – هدافين.

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