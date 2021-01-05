بالفيديو | ملخص مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية.. كلمة السر “فهد المولد”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة “الاتحاد والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 4-1-2021 في إياب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإدارة من الحكم السعودي “ماجد الشمراني”.

ونُقل بث مباشر مباراة “الاتحاد والشباب” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الاماراتي المتميز “علي سعيد الكعبي”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

خطف نادي الاتحاد بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية بعدما قلب الطاولة على “الشباب” وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة كان فيها نجم العميد، الدولي السعودي “فهد المولد” كلمة السر.

وترك فهد المولد بصمة واضحة في المباراة، فبعد تقدم الشباب بالهدف الأول في الثواني الأولى من الشوط الأول عن طريق “فابيو مارتينيز”، عاد العميد في الشوط الثاني ليقلب الطاولة بهدفين من صناعة المولد، ففي الدقيقة (54) أرسل عرضية من الجهة اليمنى فشل حارس مرمى ومدافع الشباب في التعامل معها ليودعها البرازيلي “رومارينيو” في الشباك.

واثناء ضغط الشباب لتسجيل هدف التقدم، قام لاعبو الاتحاد بهجمة مرتدة سريعة وصلت إلى فهد المولد على الجهة اليمني الذي أرسل عرضية على طبق من ذهب إلى البديل البديل “أليكساندر بريجوفيتش” ليسجل الهدف الثاني للعميد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد والشباب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وبنتيجة مباراة الإياب اليوم فاز العميد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي لملاقاة المتأهل من لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، الذي يجمعهما يوم 11 يناير الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن حسم الدراويش نتيجة الذهاب لصالحه بهدف المهاجم التونسي “فخر الدين بن يوسف”.

بالفيديو ملخص احداث مباراة الاتحاد والشباب

الاتحاد 2-1 الشباب

????️ملعب الجوهرة المشعة

????كأس محمد السادس للأندية الأبطال (نصف النهائي)

انتهت

???? تشكيلة الاتحاد | مارسيلو جروهي – أحمد حجازي – زياد الصحفي – مهند الشنقيطي – سعود عبدالحميد – عبد الإله المالكي – كريم الأحمدي – عبد الرحمن العبود – فهد المولد – رومارينيو – هارون كمارا.

| مارسيلو جروهي – أحمد حجازي – زياد الصحفي – مهند الشنقيطي – سعود عبدالحميد – عبد الإله المالكي – كريم الأحمدي – عبد الرحمن العبود – فهد المولد – رومارينيو – هارون كمارا. ⚪ تشكيلة الشباب | زيد البواردي – متعب الحربي – أحمد شراحيلي – إيجور – محمد سالم – ندياي – نواف العابد – إيفر بانيجا – تركي العمار – فابيو مارتينيز – ديوب.

| زيد البواردي – متعب الحربي – أحمد شراحيلي – إيجور – محمد سالم – ندياي – نواف العابد – إيفر بانيجا – تركي العمار – فابيو مارتينيز – ديوب. ‘0 بداية المباراة..

‘1 ⚽ جووووووووول – فابيو مارتينيز يفتتح التسجيل لنادي الشباب في الثانية 39 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جروهي.

– فابيو مارتينيز يفتتح التسجيل لنادي الشباب في الثانية 39 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس جروهي. قصة الهدف | أرسل تركي العمار كرة عالية من على الجهة اليمنى وصلت على حدود منطقة الجزاء ليقابلها مارتينيز بتسديدة مفاجئة وصعبة للغاية على جروهي.

’10 مرت اول عشر دقائق وما زال الشباب متقدم بهدف دون رد، في ظل تبادل الكرات في منتصف الملعب بعيدًا عن مناطق الخطر.

’13 اوووووووه إيفر بانيجا يستخلص كرة من الأحمد من بعد منتصف الملعب وينطلق بسرعة ليطلق تسديدة قوية تصدى لها جروهي ببراعة لتخرج إلى الركنية.

’16 الشباب يصل مرة أخرى لمرمى الاتحاد، وهذه المرة عن طريق محمد سالم الذي أرسل عرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء مرت بغرابة من أمام رأس ديوب.

’20 الشباب هو الطرف الأفضل حتى الآن، الاتحاد لم يحضر بعد لملعب الجوهرة المشعة.

’30 ????بطاقة صفراء على لاعب الاتحاد سعود عبدالحميد بعد تدخل خشن على فابيو مارتينيز.

’33 فابيو مارتينيز كاد يسجل الهدف الثاني لنادي الشباب لولا تألق جروهي.

’42 اووووووووووه أحمد حجازي كان قريب للغاية من تعديل النتيجة لنادي الاتحاد بعدما ضرب كرة رأسية قوية جدًا جاورت المرمى، أتت العرضية عن طريق فهد المولد من ضربة حرة مباشرة.

’43 تخيل الفرصة الأخيرة هي الأولى للإتحاد في المباراة حتى الآن، وجاءت من ضربة ثابتة!

’45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’45+2 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.

الشوط الثاني

’45 بداية الشوط الثاني..

’49 متعب الحربي يتقدم من جهة اليسار ويسدد كرة قوية تصدى لها جروهي لتخرج إلى الركنية.

’54 حكم المباراة يذهب إلى الفار للتأكد من وجود ضربة جزاء لنادي الاتحاد بعد إعاقة من ليشنوفسكي على هارون كارمارا داخل منطقة الجزاء.



’57 ????بطاقة صفراء على مدافه الاتحاد أحمد حجازي بعد لمس للكرة بيده.

’59 ????التبديل الاول في المباراة لصالح الشباب بخروج نواف العابد ودخول حسين القحطاني.

’59 ????بطاقة صفراء على قائد ونجم الشباب إيفر بانيجا.

’64 ????بطاقة صفراء على مهاجم الشباب فابيو مارتينيز.

’66????التبديل الاول لنادي الاتحاد بخروج عبدالرحمن العبود ودخول عبدالمجيد السواط.

’73????تبديل لنادي الاتحاد بخروج كريم الأحمد ودخول اليكساندر بريجوفيتش.

’74 ⚽ جووووووووول – رومارينيو يسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد بعد سوء تفاهم بين حارس المرمى والمدافع في التعامل مع عرضية فهد المولد.

– رومارينيو يسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد بعد سوء تفاهم بين حارس المرمى والمدافع في التعامل مع عرضية فهد المولد. ’77 اوووووووووووووه إيفر بانيجا كاد يسجل هدف التقدم للشباب من جديد بتسديدة قوية جدًا على الطائر جاورت المرمى بقليل.

’78 ????تبديل لنادي الشباب بخروج متعب الحربي ودخول عبدالله الحمدان.

’79 ????تبديل للإتحاد ايضًا بخروج هارون كامارا ودخول عمر هوساوي.

’87 ????بطاقة صفراء على لاعب الشباب حسين القحطاني.

’90 حكم المباراة يضيف خمس دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

’90+1????بطاقة صفراء على لاعب الشباب محمد سالم.

’90+2⚽ جووووووووول – بريجوفيتش يسجل الهدف الثاني للإتحاد بعد هجمة مرتدة سريعة.

بريجوفيتش يسجل الهدف الثاني للإتحاد بعد هجمة مرتدة سريعة. ’90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز الاتحاد على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل إلى نهائي البطولة العربية.

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