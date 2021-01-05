فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاتحاد والشباب في البطولة العربية “العميد يقلب الطاولة ويتأهل إلى النهائي”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “الاتحاد والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 4-1-2021 في إياب نصف نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

نُقل بث مباشر مباراة “الاتحاد والشباب” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الاماراتي المتميز “علي سعيد الكعبي”.

وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

خطف نادي الاتحاد بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة العربية بعدما قلب الطاولة على “الشباب” وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، بإدارة من الحكم السعودي “ماجد الشمراني”.

وتقدم البرتغالي “فابيو مارتينيز” بالهدف الأول لنادي الشباب في وقت مبكر للغاية ففي الثانية 39 أرسل “تركي العمار” كرة عالية على حدود منطقة الجزاء قابلها مارتينيز بتسديدة رائعة سكنت شباك مارسيلو جروهي.

وفي الشوط الثاني قلب الاتحاد الطاولة على الشباب حيث عدل البرازيلي “رومارينيو” النتيجة لصالح العميد في الدقيقة (54) مستغلاً سوء تفاهم حدث بين حارس المرمى والمدافع في التعامل مع عرضية فهد المولد، وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل البديل “أليكساندر بريجوفيتش” الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة وبصناعة من المتألق فهد المولد ايضًا.

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد والشباب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وبنتيجة مباراة الإياب اليوم فاز العميد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي لملاقاة المتأهل من لقاء الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، الذي يجمعهما يوم 11 يناير الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن حسم الدراويش نتيجة الذهاب لصالحه بهدف المهاجم التونسي “فخر الدين بن يوسف”.

اهداف مباراة الاتحاد والشباب (2-1)

وكان نادي الاتحاد قد استهل مشواره في البطولة العربية بالفوز على “العهد” اللبناني ذهابًا بنتيجة (3-0)، وتعادل إيابًا (0-0)، وفي ثمن النهائي تخطى “الوصل” الإماراتي ذهاباً وإياباً (2-1) بمجموع المباراتين، وأقصى “أولمبيك آسفي” المغربي من دور ربع النهائي بنتيجة (2-1) بمجموع المباراتين.

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