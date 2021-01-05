يًعد نادي النجمة والملقب بين جماهيره بـ”القلعة النبيذية” من أنجح الأندية فى لبنان حيث حصد لقب أفضل فريق آسيوي لشهر مارس عام 2000 ومنحه الاتحاد الآسيوي درع تكريمي، وفي عام 1975 خاضت النجمة مباراة امام منتخب جامعات فرنسا ولعب في صفوفهم الاسطورة البرازيلية (بيليه)، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات النجمة اللبناني.

يحتفل نادي النجمة اللبناني يوم 10 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه الذي يرجع الى عام 1945، ويتخذ النادي من مدينة بيروت مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على “ستاد رفيق الحريري”.

ويرجع أول لقب محلي توج به النجمة الى عام 1950 عندما فاز بكأس بلدية لبنان، أما أول لقب تُوج به خارجياً فيرجع الى عام 1989 عندما فاز بدورة طرابلس العربية.

نشأة رابطة ألتراس نادي النجمة “سوبرنوفا” على يد مجموعة من مشجعيه، وقرروا أن تكون البداية في مباراتهم ضد الغريم التقليدي الأنصار وتم تعليق البانر الأول في هذة المباراة سوبرنوفا تعني نجم ضخم يعرف بالمستعر الأعظم، أي (مرحلة الذروة للنجم من ناحية البريق والقوة و اللمعان ولا يضاهي قوتها أي شهب سماوية).

إليكم سجل بطولات النجمة اللبناني (محلياً)

كم مرة فاز النجمة بالدوري اللبناني؟

البطل 8 مرات: (1973، 1975، 2000، 2002، 2004، 2005، 2009، 2014).

كم مرة فاز النجمة بكأس لبنان؟

البطل 6 مرات: (1971، 1987, 1989، 1997، 1998, 2016).

كأس الاستقلال

البطل مرتين: (1973، 1974).

كأس أندية لبنان

البطل: (1950).

كأس النخبة اللبناني

البطل 11 مرة آخرها عام: (2018).

كأس السوبر اللبناني

البطل 6 مرات: (2000، 2002، 2004، 2009، 2014، 2016).

إليكم سجل بطولات النجمة اللبناني (خارجياً)

بطل دورة طرابلس العربية عام: (1989).

المركز الثاني في بطولة الاندية العربية عام: (1983).

ألمركز الثالث في بطولة الاندية العربية عام: (1985).

المركز الثالث في كاس الكؤس العربية التي استضافها النادي عام: (1998).

المركز الثاني في بطولة كاس الاتحاد الآسيوي عام: (2005).

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