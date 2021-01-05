يتربع نادي الزوراء العراقي والمعروف بين جماهيره بـ” النوارس، الأبيض، زعيم الأندية العراقية، الملك” على عرش الأندية العراقية من حيث عدد البطولات المحلية، وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات الزوراء العراقي.

يحتفل الزوراء العراقي يوم 29 من شهر يونيو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه الذي يرجع الى عام 1969، ويتخد من العاصمة العراقية “بغداد فى الشالجية مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب الزوراء الرياضي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الزوراء الى عام 1975 عندما فاز ببطولة الدوري العراقي الممتاز، أما أول لقب خارجي فيرجع الى عام 1988 عندما فاز ببطولة اندية التعاون العربي.

وأنجب الزوراء العراقي لاعبين كبارا امثال: الاخوين (أنور جسام وحازم جسام) والثنائي (علي كاظم وفلاح حسن) والمهاجم (ثامر يوسف) وهم تلامذة المدرب الكبير جرجيس الياس الذي قاد نادي السكك لفترات طويلة.

ومن أبناء النادي النجوم (حساني علوان وفتاح محمد وإبراهيم علي وعلي كاظم وعدنان درجال وعلي حسين بطوش ورائد خليل وسعد عبدالواحد وسعد عبدالرحيم وعادل عكلة ومحمد حسن وعبدالمحسن محمد وقاسم محمد امين وجلال عبدالرحمن وستار خلف ومحمد جاسم وكريم صدام ( صاحب الرقم القياسي في هدافي الدوري العراقي ).

ويعتبر لقاء نادي الزوراء ونادي القوة الجوية، أحد أقوي اللقاءات فى العراق وتطلق كلمة الكلاسيكو على المباريات التي تجمع الفريقين في مختلف المسابقات، وتشهد مواجهة الفريقين حضوراً جماهرياً واعلامياً كبيراً.

إليكم سجل بطولات الزوراء العراقي (محلياً)

كم مرة فاز الزوراء ببطولة الدوري العراقي؟

البطل 14 مرة “رقم قياسي”: (1975-76، 1976-77، 1978-79، 1990-91، 1993–94، 1994–95، 1995–96، 1998–99، 1999–00، 2000–01، 2005–06، 2010–11، 2017–18).

كم مرة فاز الزوراء بكأس العراق؟

البطل 16 مرة “رقم قياسي”: (1975-76، 1978-79، 1980-81، 1981-82، 1988-89، 1989-90، 1990-91، 1992-93، 1993-94، 1994-95، 1995-96، 1997-98، 1998-99، 1999-00، 2017، 2018–19).

الدوري العراقي الدرجة الاولي

البطل مرة واحدة: (1974–75).

كأس السوبر العراقي

البطل 4 مرات “رقم قياسي”: (1998، 1999، 2000، 2017).

بطولة أم المعارك

البطل 3 مرات: (1991، 1999، 2003).

إليكم سجل بطولات الزوراء العراقي (خاريجياً)

بطل بطولة اندية التعاون العربي: (1988 , 1989).

المركز الرابع في دوري ابطال اسيا: (1996).

كاس الصداقة الدولية: (1999) في الإمارات.

المركز الثاني في أندية اسيا ابطال الكؤووس: (2000).

بطل بطولة تشرين السورية: (2004).

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