بيان | إدارة ماينز تعلن تعيين بو سفينسون مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي ماينز الألماني اليوم الإثنين تعيين لاعب خط وسطه السابق الدنماركي بو سفينسون، مديرًا فنيًا للفريق.

وخسر ماينز، الذي يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير في جدول الدوري الألماني برصيد ست نقاط حصدها خلال 15 مباراة، أمام بايرن ميونخ 2 / 5 أمس الأحد، رغم أن ماينز أنهى الشوط الأول للمباراة على ملعب أليانز أرينا متفوقًا 2 / صفر.

ويتولى سفينسون 41/ عامًا/ تدريب ماينز قادمًا من فريق الدرجة الثانية النمساوي ليفيرنج.

وسبق لسفينسون تولي تدريب فريق الشباب بنادي ماينز بين عامي 2014 و2019، وذلك بعد أن أنهى مسيرته كلاعب بفريق ماينز في عام 2014.

وقال كريستيان هايدل عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية بنادي ماينز في بيان :”بو (سفينسون) يتمتع بكل الإمكانات التي نبحث عنها في مدربنا الجديد. لقد تعلم مهنة التدريب من البداية في مركز تطوير الشباب لدينا، كما أن لديه دراية بعمل مدربين (سابقين لماينز) مثل يورجن كلوب وتوماس توخيل من خلال مشواره كلاعب.”

وسيصبح سفينسون رابع مدرب للفريق خلال هذا الموسم.

فقد أقيل أخيم بايرلورزر وسط حالة تمرد بالفريق في سبتمبر وتولى يان موريتز ليشته المنصب لكنه أقيل في الأسبوع الماضي مع عودة هايدل إلى النادي للانضمام إلى مجلس الإدارة، وتولي المدرب السابق مارتين شميت منصب مدير الكرة.

وخاض ماينز مباراة بايرن ميونخ تحت قيادة يان سيويرت مدرب فريق الشباب بالنادي، والذي سبق له العمل بنادي هيدرسفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.