رابطة اللاعبين في أوروجواي تتدخل لإلغاء عقوبة كافاني

حث اتحاد لاعبي كرة القدم في أوروجواي اليوم الإثنين الاتحاد الإنجليزي للعبة على إلغاء عقوبة إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد لثلاث مباريات بسبب إساءة عنصرية مزعومة قائلًا إن العقوبة تكشف عن “النظرة العرقية” للاتحاد الإنجليزي.

واستخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عامًا كلمة تعني “زنجي” في تعليق على إنستجرام بعد الفوز 3-2 على ساوثامبتون في 29 نوفمبر الثاني قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

وقال كافاني بعد ذلك إن الكلمة كانت تعبيرًا عن المودة تجاه صديق.

ومع ذلك انتقد اتحاد اللاعبين في أوروجواي الاتحاد الإنجليزي للعبة قائلًا إنه “ارتكب عملا تمييزيًا ضد ثقافة وطريقة معيشة شعب أوروجواي“.

ونشر دييجو جودين قائد منتخب أوروجواي بيان اتحاد اللاعبين على تويتر.

وقال الاتحاد “لم يرتكب إدينسون كافاني أبدًا أي سلوك يمكن تفسيره على أنه عنصري.

“لقد استخدم فقط تعبيرًا شائعًا في أمريكا اللاتينية لمخاطبة شخص محبوب أو صديق مقرب بمودة.

“تُظهر العقوبة الرؤية المنحازة والعرقية للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي لا تسمح إلا بتفسيرات ذاتية من استنتاجه الخاص مهما كانت مُعيبة. “نطلب من الاتحاد الانجليزي إلغاء عقوبة كافاني على الفور وتبرئة ساحته أمام العالم كله بعد أن تضررت سمعته بسبب هذا القرار الظالم والمستهجن”.

وكانت جهات أكاديمية في أوروجواي انتقدت قرار الاتحاد الانجليزي ووصفته بأنه ينم عن جهل الكرة الانجليزية بالكثير من المعلومات اللغوية والثقافية.