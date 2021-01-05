اخبار السعودية | عضو شرف الاتحاد يتحدث عن “اعتزال” أحمد حجازي!

تلقى مدافع الاتحاد، أحمد حجازي، إشادة كبيرة من عضو شرف النادي الجداوي “محمد نجار”، بعد مستوياته الرائعة منذ حضوره إلى الفريق الصيف الماضي قادمًا من ويست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأكد نجار ضرورة اعتزال قلب الدفاع المصري في صفوف الاتحاد، وقال في تصريحات صحفية “صفقة أحمد حجازي من أهم مكاسب إدارة أنمار الحائلي، أتمنى اعتزال اللاعب بين جدارن قلعة العميد”.

وأضاف لصحيفة “الرياض” السعودية “وضع الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطمئن للغاية، حيث لا ينقص الفريق سوى مهاجم هداف، من أجل المنافسة على الدوري السعودي”.

ويتواجد الاتحاد حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويلعب العميد مساء الإثنين أمام ضيفه الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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