اخبار الجزائر | رحيل مدرب شبيبة القبائل وإصابة 4 لاعبين بكورونا

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري اليوم الإثنين، عن إصابة أربعة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا المستجد وذلك قبل 24 ساعة من المباراة التي يلتقي فيها مع ضيفه اتحاد الدرك من النيجر، في إياب الدور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي ( كأس الكونفدرالية).

وأوضح شبيبة القبائل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، أن فحوص الكشف عن كورونا التي خضع لها الفريق أكدت إصابة أربعة لاعبين بالفيروس، حيث خضع الرباعي للعزل فورًا.

ولم يكشف النادي الجزائري عن هوية اللاعبين الذين تعرضوا للعدوى، والذين سيغيبون عن مواجهة اتحاد الدرك رفقة لاعبين إثنين آخرين بداعي الإصابة.

من جهة أخرى، أكد شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل إنهاء عقد يوسف بوزيدي المدير الفني بالتراضي مباشرة بعد نهاية مباراة اتحاد الدرك، متوجها بالشكر للمدرب على العمل الجيد الذي قام به مع الفريق.

ولم يكشف ملال، في تصريح على صفحة الفريق على “فيسبوك” الأسباب التي أدت لرحيل بوزيدي، موضحًا أن الأمر يتعلق بأمور داخلية، كما شدد أنه يتعين على الجميع الوقوف خلف الفريق الذي تنتظره مباراة هامة أمام اتحاد الدرك في الكونفيدرالية.

واعترف بوزيدي، باختلاف في وجهات النظر مع مسؤولين في شبيبة القبائل لكنه استثنى منهم الرئيس شريف ملال، مؤكدًا انه قام بعمله على أكل وجه ونجح في تحسين نتائج الفريق ووضع الثقة في لاعبين شباب بإمكانهم تحقيق الكثير لو تم الاعتماد عليهم من قبل المدرب الجديد، على حد وصفه.

وأكد بوزيدي، انه سيتحصل على تعويضات مالية نظير فسخ عقده مع شبيبة القبائل، مبررًا أنه لن يقود أي فريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية.

وكان شبيبة القبائل قد فاز على اتحاد الدرك ذهابًا في النيجر بنتيجة 2 / 1.