نادي المغرب التطواني أو أتلتيكو تطوان والمعروف بـ”الروخي بلانكوس” نظراً لنشأة النادي من طرف شخصيات إسبانية من مشجعي نادي أتلتيكو مدريد كانت مقيمة في مدينة تطوان شمال المغرب، ويُعد النادي من أعرق الأندية فى المغرب وفى سياق هذا التقرير الجديد من سجل البطولات يستعرض معكم موقع الخليج 365 سجل بطولات المغرب التطواني.

يعتبر المغرب التطواني النادي الوحيد من مستعمرات إسبانيا السابقة والنادي المغربي والأفريقي الوحيد الذي لعب في الليجا الأسبانية أو الدوري الإسباني رفقة نادي برشلونة وريال مدريد.

ويحتفل المغرب التطواني يوم 12 من شهر مارس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه الذي يرجع لعام 1922، ويتخذ النادي من مدينة تطوان بشمال المغرب مقراً له، ويستقبل الفريق مبارياته على “ملعب سانية الرمل” والمعروف بين الجماهير التطوانية بـ (ايبيكا)، ويتسع لنحو 15 ألف مشجع.

ورغم كون النادي عريقا وأقدم ناد في شمال المغرب الذي ما زال قائما بتجاوزه 90 سنة، وعدم اندثاره بخلاف معظم الأندية التاريخية شمال المغرب، إلا أن خزانة ألقاب النادي تكاد تكون فارغة، وذلك راجع لعدة أسباب أولها أنه كان ممارسا قبل الاستقلال في إحدى أقوى بطولات العالم وثانيا بسبب تعرضه للتهميش وقلة الدعم بعد الاستقلال على غرار معظم الأندية التي أنشأها المعمرون في المغرب أثناء عهد الحماية.

ويرجع أول لقب فاز به المغرب التطواني الى عام 1936، عندما تُوج بلقب بطل المغرب قبل الاستقلال، وبعد مرور تسعين سنة على إنشاء النادي، فاز أتلتيكو تطوان سنة 2012 بأول لقب معترف به في تاريخه بعد حسمه لقب الدوري المغربي.

إليكم سجل بطولات المغرب التطواني

بطل الدوري المغربي للمحترفين مرتين: (2012،2014)

بطل القسم الثاني في الليجا الإسبانية مرة واحدة.

بطل القسم الثاني في الدوري المغربي خمس مرات.

التأهل لمبارة نصف نهائية كأس العرش المغربي موسم (2008).

التأهل لمبارة ثمن نهاية كأس ملك إسبانيا موسم (1942/1943) وخروجه أمام نادي ريال بيتيس.

التأهل لمبارة ربع نهاية كأس ملك إسبانيا موسم (1950/1951) وخروجه أمام نادي برشلونة الذي توج بعدها بهذه الكأس.

بطل المغرب قبل الاستقلال 4 مرات سنوات (1936، 1942، 1943).

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