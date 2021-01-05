اخبار السعودية | نبأ سار لجماهير الاهلي بخصوص مستقبل عمر السومة!

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي، والتي أعربت عن قلقها بشأن مستقبل هداف ونجم الفريق، عمر السومة، الذي ينتهي عقده مع الراقي يونيو المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الاقتصادية” السعودية، فإن إدارة الاهلي توصلت لاتفاق نهائي على تمديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة أعوام جديدة، مقابل 30 مليون ريال تقريبا بواقع عشرة ملايين كل عام، على أن يكون التوقيع رسميا خلال اليومين المقبلين.

وأضافت “مستحقات عمر السومة المتأخرة كانت عقبة قبل الاتفاق على تمديد العقد، لكن إدارة الاهلي تجاوزتها عندما قبل اللاعب تسلمها على دفعات اتفق عليها الطرفان، على أن يتسلم الدفعة الأولى منها قبل التوقيع الرسمي”.

وكان عمر السومة صاحب الـ31 عامًا قد انضم إلى الاهلي عام 2014 قادمًا من القادسية الكويتي، وأصبح الهداف التاريخي للفريق في كافة البطولات المحلية والخارجية، كما أنه أصبح أفضل هداف، في تاريخ دوري المحرفين السعودي، والذي انطلق في موسم 2008-2009.

ويحتل الاهلي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الصدارة.

..