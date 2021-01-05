دارين فليتشر يعود إلى مانشستر يونايتد

ضم النروجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الإثنين لاعب الفريق السابق الاسكتلندي دارين فليتشر إلى الجهاز الفني قادمًا من تدريب فريق تحت 16 عاماً لـ”الشياطين الحمر”.

وكان فليتشر عاد إلى “أولد ترافورد” لتسلم مهمة فريق الناشئين في أكتوبر الماضي لكن زميله السابق ضمه إلى فريق مساعديه.

ولعب فليتشر (36 عامًا) خريج اكاديمية اليونايتد في الفريق الأول 300 مباراة في كافة المسابقات وساهم باحراز لقب الدوري الممتاز خمس مرات بالاضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، وكأس العالم للأندية 2008.

وقال سولشاير لموقع الفريق على شبكة الإنترنت “دارين لديه الحمض النووي ليونايتد وهو يسري في عروقه وأنه يعرف بالضبط ما الذي يلزم ليكون الشخص لاعبًا في مانشستر يونايتد“.

وأضاف “إنه في بداية مسيرته التدريبية وخبرته داخل الملعب وخارجه إلى جانب عقلية الفوز التي يتمتع بها وألتزامه وعمله الشاق ستكون إضافة رائعة للجهاز الفني”.

في المقابل عبر فليتشر عن سعادته بالعودة إلى النادي كمدرب في الفريق الأول وقال “إنه توقيت مثير جدًا لهذا الفريق الشاب، وأنا أتطلع إلى اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتي التدريبية من خلال العمل مع أولي (سولسكاير) وطاقمه”.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق الاهداف عن ليفربول ولكيلهما 33 نقطة من 16 مباراة، ويقدم أداء رائعًا في الفترة الأخيرة ولم يخسر محليًا في 11 مباراة متتالية. وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة حيث سيواجه الأربعاء جاره مانشستر سيتي.