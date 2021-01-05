رئيس دورتموند يحلم بنسخة جديدة من ليفاندوفسكي في هالاند

حض الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني هانز يواكيم فاتسكي نجمه النروجي إيرلينج هالاند على الاقتداء بلاعب الفريق السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020 الذي تطور خلال السنوات الأربع التي قضاها مع الفريق ليصبح مهاجمًا من الطراز العالمي.

وقال فاتسكي لمجلة “كيكر” في عددها الصادر الإثنين “إيرلينج، وكذلك وكيل أعماله مينو رايولا، يعرفان ما لديهما معنا. لا يسعني إلا أن أنصحه بأن يفعل ما قام به روبرت ليفاندوفسكي“.

واستقدم دورتموند النجم ليفاندوفسكي من الدوري البولندي كموهبة خام عام 2010، بحسب فاتسكي، وأعطى “نفسه الوقت لينضج ليصبح مهاجمًا من الطراز العالمي في دورتموند” قبل الانضمام إلى بايرن ميونيخ عام 2014.

وقاد ليفاندوفسكي (32 عامًا) بايرن ميونخ للفوز بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، وألحقهما بالكأس السوبر المحلية ونظيرتها الأوروبية، وسجل 22 هدفًا هذا الموسم، منها 19 هدفًا في البوندسليجا ليتصدر بها ترتيب الهدافين.

وتعافى هالاند من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية مطلع ديسمبر أبعدته عن الملاعب سبع مباريات، لكنه لم يستعد بعد كامل حسه الكروي وهو ما ظهر الأحد بعد إهداره فرص سانحة عدة في المباراة التي فاز فيها فريقه على فولفسبورغ 2 – صفر الأحد.

وأفادت أنباء أن هالاند لديه شرط جزائي لتحرير عقده مع دورتموند يبلغ 75 مليون يورو، علمًا أنه ينتهي عام 2024، بيد أن فاتسكي يقول أنه “لا يعتقد” أن المهاجم سيغادر فى نهاية الموسم.

ولفت فاتسكي إلى أنه حض هالاند على تطوير مستواه للوصول إلى مستوى لاعب عالمي مثل ليفاندوفسكي “أنت لا تصنع ذلك في سنة واحدة. لأنه من الواضح أنه إذا كان إيرلينج سيتركنا في مرحلة ما، سيذهب فقط إلى نادٍ أكبر، وليس هناك الكثير من الذين يستطعون تحمل المبلغ. إذا ذهبت إلى ناد على سبيل المثال مثل ريال مدريد فيجب أن تكون لاعبًا عالميًا”.