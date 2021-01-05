اخبار السعودية | نجم نصراوي سابق يصدم جماهير النصر ويتغزل في الهلال!

أبدت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضبها من نجم الفريق السابق، صالح المطلق، عقب تصريحاته الأخيرة، التي امتدح فيها الغريم التقليدي نادي الهلال، بعد تحقيقه الثلاثية في العام الماضي، وتصدره بطولة الدوري السعودي في الموسم الجاري.

وكان نجم النصر السابق قد أدلى بتصريحات صحفية، قال فيها “الهلال كتركيبة العطر تتكون من عدة عناصر متناسقة، كل ما أضفت للتركيبة عنصراً جديداً يعطيك رائحة أجمل وشيئاً جديداً وهكذا”.

وأضاف لصحيفة “الرياض” السعودية “أطالب باقي الأندية بأن تسير على نفس النهج الذي يتابعه الزعيم، وأرى أن الاتحاد هو المنافس الوحيد للهلال هذا الموسم”، مُشيرًا إلى أن النصر بعيد عن المنافسة هذا الموسم، بسبب البداية السيئة التي تعرض له الفريق، التي جعلته يفقد الكثير من النقاط.

ويتواجد الهلال حاليا في صدارة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة على بداية المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يعيش النصر وضع صادم بتواجده في المركز الرابع عشر، برصيد 11 نقطة، وهو بالتأكيد مكان لا تتقبله الجماهير النصراوية.

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